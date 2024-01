Gazzetta – Napoli, rallenta la trattativa per Samardzic: le ultime

Napoli, rallenta la trattativa per Samardzic. De Laurentiis e Pozzo hanno avuto qualche giorno fa un incontro in Spagna, nel mentre nella trattativa si inseriscono sia gli inglesi da Brighton, sia la Juve. Il calciaotore non ha ancora accettato di indossare la maglia azzurra per divergenze di accordi. Aspetta un’accellerata da ADL che tarda ad arrivare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola che scrive:

“Pochi giorni fa confronto tra De Laurentiis e Pozzo a Marbella, in Spagna. Gli inglesi hanno pronta un’offerta da 20 milioni di euro più 5 di bonus, ma l’accordo tra le società non è centrale quanto l’intesa da raggiungere con il padre, Mladen. È su questo aspetto che serve l’accelerata, che da Castel Volturno non arriva. Si è alla ricerca della quadra su stipendio, commissioni e diritti d’immagine”.