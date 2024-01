Gazzetta – Napoli, a una stagione difficile si aggiunge una nuova polemica: le ultime su Osimhen e L’ag. Jugeli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il quotidiano analizza quanto accaduto tra Victor Osimhen e Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia. Dopo le parole dell’agente georgiano il bomber azzurro ha risposto alle accuse via social con toni accesi. Questo quanto evidenziato:

“Bordate via social del centravanti nigeriano contro l’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, autore di un’intervista piuttosto scomoda nei contenuti e nella tempistica, in cui ha tirato in ballo anche il futuro di Osimhen. Victor è tipo fumantino, si accende con pochissimo e basta una parola fuori posto per fargli perdere il controllo. Così, nel bel mezzo del ritiro della squadra, Victor dalla Nigeria ha tuonato via social: «Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare. Stupido! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!». Difficile capire come il suo gemello Kvara avrà preso l’esternazione del nigeriano, ma per il club è l’ennesimo momento di imbarazzo di una stagione complicatissima anche fuori dal terreno di gioco. A settembre, era stato un TikTok maldestro del profilo del club, dopo il rigore fallito a Bologna, a far esplodere la rabbia di Osimhen. Nessuno, così, pensa al bene del Napoli e di Napoli: il progetto “new era” aveva altri obiettivi e invece, a gennaio, c’è già chi spera finisca in fretta la stagione per pensare a quel che sarà, senza rispetto per il club e i suoi tifosi. Adesso c’è da capire come si comporterà la società con i propri assistiti. Difficile prendersela con Kvara, ragazzo mite e silenzioso. Però sarà d’accordo sul fatto che l’intervista del suo agente è stata quantomeno inopportuna visto il momento. E Osimhen avrebbe potuto evitare lo scontro planetario via social”.