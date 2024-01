Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di Telecapri per parlare di Mourinho e del suo operato. Ecco cosa ne pensa:

“È un affabulatore. Io l’ho sempre detto che non lo vorrei mai a Napoli come allenatore, ma come direttore generale lo prenderei domani mattina, a occhi chiusi. Soprattutto come comunicatore, che va a parlare lui a fine partita, ci porta 15 punti in più”.