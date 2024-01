De Maggio: “Se il Napoli chiude il mercato con questi 4 acquisti rimarrei deluso”

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, a proposito del calciomercato del Napoli. “Non si giudica una sessione di mercato in anticipo e prima che venga conclusa, ma una cosa voglio dirla: se il Napoli nel mercato di gennaio prendesse Mazzocchi, Barak, Perez e Ngonge, rimarrei deluso. Sarebbe un mercato compiuto con i saldi di gennaio, come quando cerchi di acquistare un pullover da cento euro ma con il 50% di sconto. Non sarebbe una sessione di gran livello, poi sarà il campo a parlare”.