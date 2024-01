De Maggio: “Il Napoli investe molto meno del Benevento nel settore giovanile, non c’è un centro sportivo”

Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio ha parlato durante la trasmissione Radio Goal del settore giovanile del Napoli. Come affermato dal giornalista gli azzurri investono nel settore giovanile meno del Benevento, non hanno un centro sportivo e neanche un albergo. Queste le sue dichiarazioni: “Al momento alla Salernitana interessano Zanoli e Gaetano, e Sabatini vorrebbe portare a Salerno anche Belotti. Il Benevento che è in C sul settore giovanile investe ben 1.5 milioni, mentre il Napoli investe meno di loro. Grava va addirittura a prendere i ragazzini a casa per farli allenare, non c’è un centro sportivo e neanche un albergo. Questo è un unicum, perché ci sono squadre di Serie A che sul vivaio investono anche 7-8 milioni di euro”.