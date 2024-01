Il Napoli potrebbe lasciare andare in prestito Alessio Zerbin, con l’esterno 24enne che spinge per trasferirsi in prestito al Frosinone. Come riporta il Corriere dello Sport l’ala azzurra spinge per trasferirsi nel Lazio e raggiungere la squadra allenata da Eusebio Di Francesco. La squadra di De Laurentiis al momento ha deciso di temporeggiare, ma c’è grande ottimismo che la trattativa possa chiudersi, anche perché il ragazzo spinge per partire.