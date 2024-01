CdS – Il Napoli sospende il ritiro per un paio di ore, queste le motivazioni della scelta della società

Il Napoli è in ritiro dopo l’ultimo periodo negativo, ma il patron azzurro De Laurentiis ha deciso di concedere un pomeriggio libero alla squadra. Dopo l’allenamento mattutino in quel di Castel Volturno i calciatori azzurri hanno fatto ritorno nelle proprie abitazioni per qualche ora. Il motivo dietro questa scelta lo ha spiegato il Corriere dello Sport, e deriva dalla partenza per Riyad, per la Supercoppa di settimana prossima. Proprio per questo motivo la società azzurra ha voluto lasciare ai calciatori la possibilità di passare qualche ora con i propri familiari prima di fare ritorno in albergo.