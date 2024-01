Simakan, l’agente: “Napoli? È concentrato al 100% sul Lipsia”

Badou Sambague, agente di Mohamed Simakan, difensore del Lipsia accostato al Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, in onda su Radio Crc.

“Se Simakan sarebbe disposto a trasferirsi a Napoli? Ho letto queste notizie sui giornali, ma quello che posso dire oggi è che Simakan è concentrato sul Lipsia e sulla stagione. Prendo atto di questi rumors, ma più di questo non c’è, il calciatore è al 100% sul Lipsia e non sembra in procinto di partire. Che tipo di difensore è? È un ragazzo molto solare e tranquillo che fa gruppo e ama lavorare con i propri compagni di squadra. In campo si trasforma, diventa cattivo nel duello con l’avversario e lotta per la squadra. Il Napoli ha cambiato poco e niente rispetto all’anno scorso, non è che i giocatori che l’anno scorso hanno fatto cose eccezionali, siano diventati dei brocchi. Sono cose che fanno parte del calcio e le stagioni possono girare così. Non ho alcun dubbio sul fatto che il Napoli possa vincere una partita e tornare in fiducia per tornare dove merita di stare”.