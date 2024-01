Sabato pomeriggio, alle ore 15:00 (stadio Maradona), il Napoli affronterà la Salernitana di Inzaghi in occasione della 20esima giornata di Serie A.

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulle probabili scelte di Walter Mazzarri, intenzionato a dare una scossa ai suoi per fargli recuperare fiducia. Ecco, quindi, la possibilità di schierare Simeone dal 1′ e non solo. Pare infatti che il tecnico stia progettando altre sorprese per l’occasione.