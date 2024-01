Jacobelli: “Ecco chi è il vero rimpianto del Napoli”

Xavier Jacobelli, ha parlato a TMW Radio di alcune tematiche, tra cui alcune riguardanti il Napoli.

Ecco le sue parole: “Che derby sarà quello di oggi pomeriggio all’Olimpico? Mi aspetto una partita equilibrata come abbiamo visto spesso nel derby capitolino, specialmente negli ultimi anni. In casa Roma mi aspetto Huijsen dall’inizio e il ragazzo si è presentato benissimo fin da subito, con una disinvoltura veramente sorprendente e credo che questo affare può essere ottimo sia per la Roma che per la Juventus”.

Jacobelli ha poi continuato: “Huijsen è l’ultima operazione firmata Giuntoli? Non basterebbe una trasmissione per snocciolare tutti gli affari fatti da Cristiano Giuntoli al Napoli e credo che sia un grande rimpianto per il Napoli. Ora Giuntoli deve lavorare all’interno delle restrizioni del bilancio bianconero, come fatto anche in estate con il solo arrivo di Weah. In questo momento la Juventus sta raccogliendo i frutti dell’investimento fatto nel 2018 con la Next Gen. Se con Allegri hanno esordito ben 30 giocatori provenienti dal progetto Next Gen, se in tanti sono serviti anche per fare cassa e sistemare il bilancio, significa che la scelta fatta nel 2018 è stata sacrosanta”.