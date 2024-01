Torino-Napoli, Giordano: “Mazzarri non può dire certe cose, vi spiego perché”

Il giornalista Antonio Giordano è intervenuto a Canale 8 per parlare del Napoli e del momento difficile che il club sta affrontando.

Ecco le sue parole: “Nel calcio c’è un nuovo linguaggio e va usato, bisogna stare attenti. Alla vigilia di Torino-Napoli, con tutto il rispetto per Mazzocchi, il tecnico Walter Mazzarri non può dire che è arrivato un calciatore che può dare la sveglia a chi si è appisolato. E’ con tutto il rispetto per il calciatore e per la Salernitana, va ricordato che arriva da una squadra che sta lottando con grande orgoglio per salvarsi. E va a giocare in una squadra che sei mesi fa, non dieci mesi fa, ha vinto lo scudetto”.

Poi Giordano ha continuato: “Perché dieci mesi fa stracciava il campionato con un gioco indimenticabile, come ha detto Juric. Ha danzato in faccia a chiunque, Torino compreso. Erano di un altro pianeta. E ora da quel pianeta è sceso qualcuno che si sta chiedendo cosa sia successo, perché è stato smembrato il corpo dirigenziale e demolito il corpo tecnico, cambiato il preparatore atletico ecc. ecc. Ma vi sembra normale cedere Elmas a dicembre sapendo che avrebbero perso anche Anguissa? Qual è il progetto del Napoli? Meluso non ha potere. Se mi affidano la direzione del New York Times anche se non so due parole di inglese, io accetto. Poi mi cacciano…”.