Già finita tra Lindstrom ed il Napoli? Sky Sport chiarisce

Il Napoli si sta muovendo sul mercato per riparare i danni fatti nel girone d’andata. Dopo l’acquisto di Mazzocchi e la cessione di Elmas, agli azzurri piace molto anche il nome di Cyril Ngonge, esterno del Verona che può però coprire qualsiasi ruolo offensivo. Secondo alcune indiscrezioni, in caso di arrivo del belga, sembrava che Lindstrom potesse essere destinato a lasciare il club, ma le cose non stanno così.

Come chiarito quest’oggi da Sky Sport, se dovesse approdare a Napoli il 26 dell’Hellas, a lasciare la squadra non sarebbe Jesper Lindstrom ma Alessio Zerbin, probabilmente destinato a vestire nuovamente la maglia del Frosinone. Nonostante lo scarso minutaggio, quindi, non sembra che Lindstrom si muoverà dal Napoli, almeno al momento.