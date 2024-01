Galeone: “L’allenatore è ciò che conta, Mazzarri bravo ma il Napoli doveva prendere uno alla Klopp”

L’ex allenatore del Napoli Giovanni Galeone ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della stagione azzurra, dell’esonero di Spalletti ed il suo rimpiazzo, della gestione tattica di Mazzarri ed anche di Allegri. Ecco le sue parole:

“L’allenatore conta più di tutto. Non so se sia stato Spalletti a voler andar via o se sia stato De Laurentiis a cacciarlo, però qualsiasi allenatore non avrebbe mai accettato di copiare ciò che faceva Spalletti. Spalletti ha creato la sua squadra, il suo Napoli, e sostituire uno così è difficile. Non andava sostituito con un allenatore che era lontano dall’Italia da anni, che era stato coi beduini in Arabia e che ha allenato bene solo in Francia nel campionato tra scapoli ed ammogliati. Per sostituire bene Spalletti bisognava prendere uno alla Guardiola, alla Klopp, ma i parametri non lo avrebbero permesso. Mazzarri è bravissimo, ma il Napoli non ha una squadra adatta al suo calcio. Io se fossi stato in Mazzarri avrei dato fiducia al suo modo di vedere il calcio, vale a dire avrei fatto il 3-5-2. Allegri è sempre stato bravo, altrimenti non avrebbe vinto cinque campionati di fila alla Juventus. Credo resterà alla Juventus ancora un anno, non ha tanta voglia di cambiare squadra. Forse a lui piacerebbe prendere il posto di Spalletti alla nazionale, ma deve aspettare”.