Del Genio sul caso agente Kvara: “Interviste da vietare con una clausola”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss, si è espresso sul caso Osimhen-Kvaratskhelia scatenatosi a causa delle parole di Mamuka Jugeli, agente di Kvara, sul numero 9. Negli scorsi giorni, durante un’intervista a Sport1 Georgia il procuratore aveva detto riguardo il nigeriano: “Ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate”. E ancora: “Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissero un miliardo di euro”. La risposta del nigeriano non si è fatta attendere, queste le sue parole tramite Instagram: “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA”. Ecco l’opinione di Del Geno sul caso:

“Io non capisco perché si dà ancora spazio ai procuratori. Io l’ho detto anni fa e lo porto avanti: parlano per le loro aziende, per interesse e pubblicità. E’ come far parlare gratis uno che vende un prodotto. Facendo finta di parlare di calcio e del Napoli loro parlano di cosa gli conviene e nascono queste situazioni. Nei contratti il Napoli aggiungesse l’ennesima pagina impedendo interviste sul Napoli”.