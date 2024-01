Criscitiello: “Samardzic, trattativa non semplice. Su Ngonge e Zanoli…”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato a Kiss Kiss Napoli del mercato invernale del Napoli, soffermandosi in particolare sul caso di Samardzic, ma analizzando anche le trattative per Martinez Quarta e Ngonge, oltre che Zanoli. Ecco le sue parole:

“Il mercato di gennaio non è semplice, Samardzic è pronto per il Napoli ma la trattativa non è semplice. Martinez Quarta? L’apprezzamento c’è, ma non è detto che la Fiorentina ti dia il giocatore, è in lotta con il Napoli per lo stesso obiettivo. Ngonge? Non si vende sotto i 10 milioni di euro. Zanoli? Deve andare a giocare in questo momento, nei prossimi giorni ci sarà un incontro per cercare di chiudere anche questa cessione”.