Bucchioni: “Li spogliatoio azzurro è disastrato, vi svelo il motivo principale”

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Punto Nuovo per parlare degli avvenimenti accaduti in casa Napoli.

Ecco le sue parole: “È davvero surreale e inaccettabile quanto si è creato tra Osimhen e l’entourage di Kvara. Ormai il Napoli è una pentola col fuoco sempre acceso, diventato ingestibile e tutto viene fuori dai bordi. Questo rivela anche la gestione approssimativa che sta colpendo gli azzurri”.

Poi Bucchioni ha continuato: “L’agente di Kvara doveva farsi gli affari suoi, ma rivela che gli equilibri di spogliatoio sono cambiati dopo aver dato 10 milioni a stagione al solo Osimhen. Il Napoli ha le sue idee sul futuro del nigeriano, ma non può dimenticare gli altri protagonisti dello Scudetto. Un procuratore non dovrebbe mai uscire fuori con queste parole, ma rivela la scontentezza di un giocatore importante come Kvara. La situazione è diventata insostenibile in casa Napoli e credo sarà quasi impossibile rimettere insieme i cocci di questa stagione. Certe cose andavano previste dopo il lavoro straordinario fatto da ADL in venti anni di presidenza. In questo momento gli errori rischiano di compromettere tanti risultati raggiunti con fatica”.

Infine, ha concluso con un’ipotesi: “Sapete cosa potrebbe aver devastato lo spogliatoio? Il rinnovo di Osimhen, ADL avrebbe dovuto venderlo in estate così da non rendere invivibile come adesso la situazione. Se lo avesse spiegato chiaramente ai tifosi, sarebbe stato meglio. Con una sola firma, De Laurentiis ha scontentato tutti gli altri della squadra. Ora la squadra è in ritiro ed è una cosa così da extrema ratio, ma dubito che funzionerà. Italiano la prossima stagione? Questa squadra e questo gruppo cambierà di parecchio, perché chi dopo Mazzarri erediterebbe gli stessi problemi. Il Napoli dovrà fare un mercato importante, rinnovando profondamente la rosa. E allora può diventare un’occasione anche per Italiano. Ha un contratto in scadenza nel 2024, ma il rinnovo al 2025 sarebbe automatico se la Fiorentina arriva tra le prime sei. In questo momento storico, forse, servirebbe un allenatore di maggiore esperienza al Napoli”.