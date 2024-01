Bianchi: “Consiglio ad ADL, in una società ci vuole il rispetto dei ruoli”

L’ex tecnico degli azzurri Ottavio Bianchi è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del momento che sta vivendo il club partenopeo.

Ecco le sue parole: “Difficile gestire il post scudetto. Non solo a Napoli, ma ovunque, nella storia è successo ovunque, anche all’estero: è tutto normale. Iniziano ad esserci le questioni legate ai contratti e all’umore dei giocatori. In ritiro è più semplice gestire il tutto, hai sempre a disposizione i giocatori, ai nostri tempi molto spesso eravamo noi a chiederlo”.

Poi Bianchi ha continuato: “In una società di calcio ci deve essere il rispetto dei ruoli, tenevo molto a questo: l’allenatore deve fare il suo mestiere, così come il direttore e il presidente. Se al presidente non sta bene come lavori allora ti può licenziare, rientra nel gioco delle parti”.