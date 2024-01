C’è un aggiornamento sulla partenza verso l’Arabia Saudita, dove si disputerà la Supercoppa Italiana con il Napoli – rivelato da Massimo Ugolini a Sky Sport 24 – che partirà domenica mattina. Ecco le sue parole:

“Il ritiro del Napoli? Non ci sono grandi novità, la squadra in questo momento è in ritiro, durerà fino al 10 con Napoli-Salernitana, ma nella mattinata di domenica alle ore 10 si parte per Riyad e durerà almeno 12 giorni, per cercare di uscire da questa situazione complicata”.