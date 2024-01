Sky – ADL e Giuffredi lavorano per il rinnovo di Politano: le ultime

Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzo, il Napoli sta lavorando per il rinnovo di Matteo Politano, nonostante suonino forte le sirene arabe. Il club azzurro vuole rinnovare il contratto dell’esterno che andrà in scadenza a giugno 2025. Il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente Mario Giuffredi stanno avendo contatti giornalieri e positivi e continueranno a parlarne anche nei prossimi giorni e nel viaggio verso Riyad, dove si giocheranno le final four di Supercoppa Italiana.