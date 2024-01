Repubblica – Rinnovo Zielinski, il Napoli prova a trattenerlo: le ultime

Il Napoli prova a non lasciare andare Piotr Zielinski. Secondo quanto riportato da La Repubblica, oggi in edicola, il club ha fatto una nuova proposta di rinnovo. Il calciatore però sarebbe propenso a rifiutare. Questo quanto evidenziato:

“Ultimo tentativo del Napoli per blindare Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter. L’idea del club è quella di un rinnovo di un altro anno con clausola rescissoria da 20 milioni, ma il polacco è intenzionato a rifiutare. Ecco perché si procede con l’Udinese per l’arrivo di Samardzic, ritenuto profilo ideale per l’immediato e per il futuro. Mentre Zielinski si avvicina sempre di più all’Inter a parametro zero”.