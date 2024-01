Secondo quanto scrive la redazione di Radio Marte, il Napoli sta davvero facendo sul serio per Cyril Ngonge, attaccante del Verona. Il club azzurro sta pensando di chiudere subito l’operazione per garantire a Mazzarri una soluzione in più in attacco visto lo scarso rendimento di Lindstrom. L’esterno belga arriverà a prescindere dalla situazione del rinnovo di Matteo Politano che sta appunto trattando con il Napoli.