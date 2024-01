Napoli, spunta il regolamento della Supercoppa sugli ammoniti ed espulsi

E’ arrivato il regolamento ufficiale per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, nello specifico sugli ammoniti, con il nuovo format delle Final 4 di quest’anno che vede anche il Napoli fra le protagoniste. Questo il regolamento:

Un calciatore/tecnico espulso nella giornata precedente l’inizio della Supercoppa Italiana o con sanzione residua, sconterà la sua squalifica o il residuo della stessa nella/e gara/ e di campionato successiva/e alla conclusione della competizione; Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, venisse ammonito in semifinale, sconterà la squalifica nella successiva gara di campionato al termine della competizione; Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della Supercoppa, che venga ammonito in finale, sconterà la sua squalifica nella successiva gara di campionato al termine della competizione; Un calciatore/tecnico in diffida prima dell’inizio della competizione, che venga ammonito sia in semifinale e sia in finale, sconterà la sua squalifica nella successiva gara di campionato al termine della Supercoppa, una volta scontata la squalifica, ripartirà con il monte ammonizioni compreso delle due sanzioni.