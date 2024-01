CdS – Zielinski è il simbolo della crisi del Napoli, non c’è l’accordo per il rinnovo

Aurelio De Laurentiis continua a non arrendersi nella trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente del club ha proposto al giocatore un’estensione contrattuale fino al 2025 con un salario annuo di 5 milioni di euro, leggermente superiore ai 4,8 milioni attuali, e l’inserimento di una clausola rescissoria di 20 milioni. Tuttavia, l’Inter sembra avere già garantito l’accordo con il giocatore, il quale sembra deciso a lasciare il Napoli a parametro zero in estate.

Il problema principale nelle trattative sembra essere legato alle commissioni dell’agente di Zielinski, Bart Bolek, che non ha ancora trovato un accordo con il Napoli. Questo ostacolo potrebbe rappresentare il punto di rottura definitivo, impedendo alla società partenopea di compiere ulteriori mosse. Zielinski, che è stato un punto fermo del Napoli dal suo arrivo nel 2016 proveniente dall’Udinese, ora sembra essere il simbolo della crisi attuale del club, soffrendo particolarmente in questo momento difficile. La sostituzione all’intervallo durante la recente sconfitta per 3-0 contro il Torino potrebbe essere interpretata come un segnale di un possibile distacco. L’evoluzione della situazione nei prossimi giorni rimane incerta.