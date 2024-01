CdS – Napoli in ritiro, Mazzarri non si oppone: questa la sua reazione

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. In particolare, ha svelato un retroscena circa la reazione di Walter Mazzarri alla decisione del ritiro della società azzurra. Questo quanto evidenziato:

“Mazzarri, già allo stadio del Toro aperto al confronto con la squadra e più costruttivo che inutilmente duro con un gruppo di ragazzi confusi (e alcuni svuotati), non s’è opposto ma ha registrato le ragioni dei giocatori: quando c’è in ballo un ritiro, e soprattutto un ritiro infinito con la trasferta in Arabia all’orizzonte”.