CdM – Supercoppa Italiana, ecco dove si allenerà il Napoli in Arabia

Il Corriere del Mezzogiorno, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Secondo quanto riportato dal quotidiano domenica la squadra partità per l’Arabia Saudita e si allenerà nel centro sportivo dell’Al Shabab, squadra interessata a Matteo Politano. Che sia una mossa del club saudita per stringere buoni rapporti con il patron azzurro? Questo quanto evidenziato:

“Domenica il Napoli partirà per Ryhad dove si giocherà la Supercoppa Italiana con la sfida contro la Fiorentina del 18 gennaio per la semifinale. Il Napoli si allenerà nel centro sportivo dell’Al Shabab, il club che tenta Politano con un triennale da 7 milioni, ma De Laurentiis non vuole cederlo e si continua a parlare con lui di rinnovo di contratto”.