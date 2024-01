Franco Causio, ex ds dell’Udinese, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare degli obiettivi di mercato degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Samardzic? Bisogna mettersi d’accordo col padre che l’anno scorso fece saltare l’accordo con l’Inter dopo le visite mediche. Mentre Perez non è male, è uno da seguire, ma per migliorare deve giocare con quelli più bravi di te. Anche Zielinski è cresciuto molto quando lasciò l’Udinese per andare al Napoli”.