Bagni perplesso: “Kvara sembra un lontano ricordo, mi aspetto di meglio da lui”

Salvatore Bagni, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere del Mezzogiorno soffermandosi sulla squadra, in particolare su Kvara. Ecco cosa ne pensa:

“Da diverse gare ho notato una cosa che non mi è piaciuta e mi ha lasciato anche perplesso. Kvara sembra non avere più personalità, la sfrontatezza con cui si è presentato nel campionato italiano. Ora non vuole più la palla e si nasconde: da un giocatore come lui mi aspetto ben altro. Prima puntava gli avversari, ora vaga a ridosso dell’area e si limita al passaggio al compagno Un’involuzione che è anche preoccupante. È in questi momenti di difficoltà che i campioni dovrebbero emergere e mettersi al servizio dei compagni”.