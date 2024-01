Tuttosport – Napoli in ritiro, svelata la possibile location. Le ultime

Dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Torino, il Napoli ha deciso di andare in ritiro a partire da questa sera.

A parlarne è l’edizione odierna di Tuttosport, che svela la location dove si riuniranno gli azzurri: “Allertato l’Hotel Degli Dei di Pozzuoli per ospitare la squadra da stasera fino a sabato, quando allo stadio Maradona arriverà una Salernitana avvelenata dopo il ko casalingo contro la Juventus maturato solo al 91′. Il Napoli campione d’Italia è l’ombra di se stesso, frutto dell’errata valutazione che, mantenendo inalterato l’organico, si potesse lottare per lo scudetto nonostante gli addii di Spalletti e di Giuntoli“.