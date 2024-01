Dopo la conclusione del 19° turno di Serie A, l’attenzione si sposta sulla ventesima giornata di Serie C. In questa giornata, nel Girone A sono in programma due sfide: Padova contro Mantova e Lumezzane contro la Pro Vercelli. Questo lunedì sarà dunque dedicato al calcio di terza serie italiana. Parallelamente, si disputerà anche il 16° turno del massimo campionato portoghese.

Serie C – Girone A

20:30 Padova – Mantova

20:45 Lumezzane – Pro Vercelli

Liga Portugal

21:15 Moreirense – Casa Pia