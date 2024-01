Il passo dell’Inter di oggi è finora molto simile a quello tenuto dal Napoli di Spalletti nella scorsa stagione.

I campani avevano raccolto 50 punti nelle prime 19 gare, due in più dei nerazzurri.

Un confronto che regge anche in termini di differenza reti: due in più quelle segnate dal Napoli nel 2022-2023, 5 in meno quelle subite dagli uomini di Inzaghi nel 2023-2024.