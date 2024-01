Rai, Venerato: “Incontro ADL-Pozzo, Dragusin sfumato”

Il Napoli sta attivamente lavorando sul fronte del calciomercato invernale, cercando i giusti rinforzi per la squadra. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato al TG Sport della RAI, la situazione di Samardizc sembra essere in una fase cruciale. “È in programma una nuova call tra Pozzo e De Laurentiis per definire dettagli come bonus, rate e una potenziale percentuale su una futura rivendita, anche se sembra che quest’ultima opzione non interessi particolarmente al presidente De Laurentiis. Nonostante ci siano ancora alcuni ostacoli da superare, c’è un cauto ottimismo sull’esito finale.

Per quanto riguarda Dragusin, sembra che la sua trattativa sia quasi del tutto sfumata, con il Tottenham che sembra essere la destinazione preferita per l’ex giocatore della Juventus. Tuttavia, ci sono alternative in ballo, con l’Arsenal che ha ribadito il suo rifiuto per Kiwior e Tomyasu, quest’ultimo particolarmente gradito alla dirigenza partenopea”.

Inoltre, Venerato menziona l’interesse per Vitik, che è considerato bravo ma ancora acerbo, potenzialmente una soluzione per il futuro, forse da considerare per giugno. L’idea di Theate del Rennes è stata confermata, ma non è la prima scelta del club. Infine, è stata avanzata una richiesta per Sarr al Chelsea, ma al momento sembra che questa opzione non stia prendendo slancio.