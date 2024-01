Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha parlato dell’attuale momento degli azzurri.

Ecco il suo commento a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli non può stare nella posizione di classifica in cui si trova ora. Credo ci sia qualcosa che vada oltre, qualcosa di interno, unito ad un fattore psicologico che non aiuta in questo momento e che è al di sopra di qualsiasi altra colpa”.