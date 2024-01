Il Mattino – Mazzarri non a rischio, gli azzurri andranno in ritiro

Nonostante l’ennesima sconfitta in campionato subita dal Napoli, sembra che la posizione di Walter Mazzarri non sia attualmente a rischio. Questo è quanto affermato ieri dal direttore sportivo Meluso, mentre il presidente Aurelio De Laurentiis ha tenuto una videochiamata con il gruppo dalla Spagna, dove si trova per impegni di lavoro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, la squadra si allenerà oggi con una sessione leggera a Castel Volturno, per poi probabilmente trasferirsi in ritiro, con destinazione Pozzuoli.