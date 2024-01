La Gazzetta dello Sport nelle sue pagelle da voto 3 alla prestazione di Pasquale Mazzocchi, espulso all’esordio dopo pochi minuti.

“Fallaccio incomprensibile e determinante per le dimensioni del ko. Prima della sua follia il Napoli era in svantaggio, ma aveva la possibilità e il tempo per inseguire il pari. Lui, invece, chiude la partita”.

Quattro invece i 4 in pagella: per Juan Jesus, Zielinski, Raspadori e Kvaratskhelia. 4,5 per Mario Rui e Cajuste.