Gazzetta dello Sport, è morto Beckenbauer

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è notizia di pochi minuti fa la morte di Franz Beckenbauer, una delle stelle più luminose del calcio tedesco, europeo e mondiale. Il giocatore tedesco aveva vinto il mondiale con la nazionale nel 1974 e poi lo aveva vinto da allenatore nel 1990. Solo a lui, Deshamps e Zagallo era riuscita questa impresa. Da alcuni anni si era ritirato a vita privata per motivi di salute. Vinse il pallone d’oro nel 1972 e nel 1976. Inizialmente giocava come centrocampista per poi passare al ruolo di libero.