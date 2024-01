Di Fusco: “Non penso che fare un ritiro in albergo sia utile per i calciatori”

L’ex calciatore del Napoli Raffaele Di Fusco ha commentato le ultime vicende piuttosto delicate in casa Napoli a Radio Marte.

Ecco le sue parole in merito soprattutto alla scelta societaria di andare in ritiro in un albergo di Pozzuoli: “Io credo onestamente che i problemi del Napoli siano molteplici, non dipendono solo da alcuni fattori. Ci sono le grane relativi ai contratti, agli infortuni e a tanto altro. Anche la scelta di andare in ritiro in un albergo non credo sia stata ottimale, il ritiro credo sia meglio farlo nel proprio centro di allenamenti e non altrove”.