Di Canio: “Di Lorenzo non ha il carattere e la leadership”

Paolo Di Canio, intervenendo ai microfoni di Sky Calcio Club, ha espresso alcune considerazioni critico-analitiche sulla situazione della squadra di calcio. Ha evidenziato che non tutti gli acquisti si sono rivelati positivi e ha posto l’attenzione su giocatori come Kvara e il centrale brasiliano, sperando che possano essere costanti e affidabili. Di particolare interesse è stato il suo commento riguardo a Juan Jesus, indicando che, nonostante abbia contribuito, ora deve assumere una maggiore responsabilità e diventare un leader e un titolare della difesa. Di Canio ha anche sottolineato la mancanza di leadership generale nella squadra e la necessità che i giocatori assumano maggiori responsabilità, criticando il modo in cui la squadra ha gestito le difficoltà. Inoltre, ha evidenziato le carenze e l’insicurezza di alcuni giocatori, come Di Lorenzo, che non sembrano mantenere il livello di prestazioni della stagione precedente nonostante abbiano vinto il campionato. Infine, ha sottolineato la mancanza di carattere e leadership da parte del capitano.