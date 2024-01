Dazn – ADL e Pozzo sta trattando per Samardzic, la situazione

Nuovo incontro tra De Laurentiis e Pozzo: oggi potrebbe essere una giornata cruciale per la trattativa. Secondo le ultime notizie da DAZN riguardo al trasferimento di Lazar Samardzic al Napoli, la situazione è insolita in quanto i presidenti di Napoli e Udinese, De Laurentiis e Pozzo, stanno gestendo personalmente i negoziati. Dopo la sconfitta a Torino, si sono verificati nuovi contatti tra i due proprietari dei club, e sembra che ci sia la volontà di chiudere l’affare. Nonostante l’interesse di Giuntoli, la Juventus sembra essere fuori dalla competizione. Samardzic ha già un accordo con il Napoli e oggi, lunedì, potrebbe essere un giorno determinante per la conclusione dell’affare.