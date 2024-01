Corriere dello Sport – Spunta un nome nuovo per il centrocampo

Il Napoli potrebbe virare su un nuovo nome per il centrocampo, cercando rinforzi dalla Bundesliga. Questo è quanto emerge dall’edizione odierna del Corriere dello Sport riguardo al calciomercato del club azzurro: “La dirigenza azzurra sta valutando l’opzione di un altro innesto per aggiungere fisicità al reparto centrale. L’ultima idea, già oggetto di approfondimenti, riguarda Manu Kouadio Koné, classe 2001, del Borussia Mönchengladbach. Si tratta di un giovane che è già nel radar dei grandi club europei. Come alternativa, c’è Boubakary Soumaré, centrocampista francese classe 1999 attualmente al Siviglia. Il giocatore è di proprietà del Leicester, ma si trova in prestito al Siviglia che può riscattarlo per 15 milioni ma che sta attraversando una stagione tutt’altro che semplice”.