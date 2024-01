Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, si è espresso sull’esclusione di Simeone dai titolari contro il Torino.

Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli sulla faccenda: “Il gioco del Torino è palese ormai, è un calcio fisico e Juric imposta sempre il match secondo un confronto uno contro uno con l’avversario. In virtù dell’ultimo periodo non proprio eccellente di Raspadori, avrei lanciato Simeone dall’inizio. Non capisco i motivi per i quali il Cholito abbia così poco minutaggio”.