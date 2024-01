Raffaele Auriemma, noto giornalista sportivo, ha parlato dell’attuale Napoli a Radio 24.

Quest’ultimo si è soffermato sulla situazionale che stanno attraversando i partenopei: “Il Napoli ha diversi problemi, in questo momento è come fosse una squadra letteralmente morta. Non c’è un leader attualmente e l’ultimo si chiamava Luciano Spalletti”.