TuttoSport – Politano attende risposta del Napoli: l’Al-Shabab preme sul calciatore

Matteo Politano ha avuto un’offerta importante dall’Al-Shabab di circa 7 milioni annui per 3 anni di contratto.

Una richiesta che potrebbe far vacillare l’attuale attaccante del Napoli, il quale attende risposte della società partenopea: il suo intento è quello di continuare ad indossare la casacca azzurra e di rinnovare con gli azzurri, ma la società dovrà intervenire in tempi stretti per formalizzare il rinnovo: “Un altro caso caldo è quello di Matteo Politano, il cui contratto scade nel 2025. L’esterno sembra tentato dall’off erta dell’Al-Shabab, che gli ha promesso un ingaggio di 7 milioni di euro all’anno per tre anni. Tuttavia, Politano ha sempre manifestato il desiderio di prolungare il suo contratto con il Napoli. Al momento, la società non ha ancora preso una decisione, anche se Politano reclama una risposta entro la metà di gennaio, altrimenti potrebbe accettare l’offerta araba”.