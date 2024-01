TuttoSport – Caprile sogna già il Napoli: Andreazzoli gli ha dato fiducia

Elia Caprile, di proprietà del Napoli, vuole fortemente dimostrare il suo valore con la maglia dell’Empoli.

Dopo un lungo infortunio Andreazzoli ha deciso di dargli un’opportunità e lanciarlo titolare in diverse occasioni. Oggi l’Empoli affronta il Milan e per l’azzurro sarà un test importantissimo. Ne ha parlato stamane TuttoSport: “E così Elia ha aspettato in silenzio che Andreazzoli lo ributtasse nella mischia. Nell’ultima gara dell’anno solare a Cagliari ha sfoderato parate strepitose con tanto di rigore parato a uno specialista come Viola per inchiodare il punteggio sullo 0-0 finale. Una rinascita che fa sorridere soprattutto il Napoli, che in estate se l’è accaparrato per 7 milioni e punta forte su Caprile per la prossima stagione. Per la gioia di papà Gigi, napoletano doc e tifosissimo degli azzurri”.