Petrachi-Napoli: c’è il sì del ds da giugno, subentrerebbe a Meluso

Petrachi si è detto favorevole ad accettare la proposta di ADL a diventare da giugno il nuovo direttore sportivo del Napoli.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, secondo cui l’ex ds di Torino e Roma vorrebbe fortemente l’azzurro. Il suo arrivo tuttavia dovrebbe slittare a giugno, con annesso addio di Meluso e Micheli: “Gianluca Petrachi apre al Napoli. L’ex Roma e Torino è in pole come nuovo direttore sportivo azzurro, ruolo in cui si insedierebbe in estate. Lascerebbero così il club azzurro il ds Mauro Meluso ma anche il capo dell’area scouting Maurizio Micheli, oggi ‘lontano’ da ADL”.