Il Mattino – Raspadori partirà dal 1′: Simeone pronto a subentrare

Giacomo Raspadori dovrebbe essere la scelta di mister Mazzarri nel ballottaggio tra l’ex Sassuolo e Simeone.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, toccherà a Jack partire dal 1′ e imprimere il proprio marchio sulla partita, una gara che il Napoli deve assolutamente vincere per rilanciarsi in zona UCL: “Simeone partirà dalla panchina, ma sarà sicuramente utilizzato a partita in corso. Accanto a Raspadori se il risultato non dovesse sbloccarsi, in sostituzione di Jack se le cose dovessero mettersi bene. In ogni

caso per molte seconde linee questo è il momento per il rilancio”.