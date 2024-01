Il Mattino – Lindstrom deve dare garanzie: attese risposte dal danese

Jesper Lindstrom deve dimostrare il proprio valore e la gara del Grande Torino potrebbe essere l’occasione giusta.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l’ex Eintracht dovrebbe entrare a partita in corso e giocarsi le sue carte nel secondo tempo: “In ogni caso per molte seconde linee questo è il momento per il rilancio: anche per Lindstrom, per esempio, che sicuro sarà tra i primi a entrare nel secondo tempo. E certo non può deludere come ha fatto fino ad adesso. È stato un investimento da 30 milioni di euro. E deve dare risposte. Così per alcuni dei cosiddetti rincalzi c’è l’occasione di scalare posizioni nelle gerarchie del tecnico. Lindstrom è uno di questi, anzi è il primo di questi”.