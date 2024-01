SKY – Torino-Napoli, le ultime sulla formazione: scelto il vice Osimhen

Se il 2023 è iniziato e proseguito col botto, non si può dire lo stesso del finale. Gli azzurri hanno perso con Inter, Juve e Roma (senza dimenticare la pietosa prestazione in Coppa Italia col Frosinone) e pareggiato col Monza scivolando all’ottavo posto. Anno nuovo, vita nuova: il Napoli lo sa bene. La trasferta a Torino, anche sulla sponda granata, non è mai semplice. Gli azzurri però sono ora obbligati a vincere domani alle 15.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Walter Mazzarri dovrebbe confermare il 4-3-3, smentite le voci che volevano un cambio col 3-5-2 o addirittura un 3-4-3. Gollini dovrà sostituire l’infortunato Meret guidando così la difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Mario Rui. Sarà Cajuste a sostituire Anguissa, partito per rappresentare il suo Camerun in Coppa d’Africa. L’ex Reims sarà in compagnia di Lobotka e Zielinski. Kvaratskhelia e Politano saranno sugli esterni. Il numero 21 ha recuperato e non ci sono dubbi sulla sua titolarità. Stando a Sky, le quotazioni di Simeone continuano a salire per sostituire Osimhen. Raspadori, dunque, partirà dalla panchina. Una vera novità, visto che negli ultimi tempi il numero 81 era spesso preferito all’argentino.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri