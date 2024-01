L’obiettivo del Napoli Radu Dragusin continua ad essere molto richiesto dal Tottenham, che vuole portare il difensore rumeno in Inghilterra. Gli Spurs stanno definendo gli ultimi dettagli per acquistare dal Lipsia Timo Werner, e secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X lavorano anche per l’ex Juventus. Il club di Postecoglu nel fine settimana tornerà a parlare col club ligure per acquistare il difensore rivelazione dei primi sei mesi di Serie A.