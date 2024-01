Dopo Pasquale Mazzocchi, si sta concretizzando anche la trattativa per portare in azzurro Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da Repubblica, lo scoglio diritti d’immagine è stato superato. Il padre e agente del 21enne saranno in Italia martedì, giorno che probabilmente segnerà la fine della trattativa. Manca anche l’ok dell’Udinese per il via libera e la lista dei convocati di Cioffi per la sfida contro la Lazio. Il serbo potrebbe essere convocato ugualmente.