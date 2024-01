Pecchia: “Dragusin può diventare un top player”

Fabio Pecchia è stato intervistato a Sportitaliamercato. L’allenatore del Parma è stato anche tecnico della Juventus Under 23, dove ha giocato Radu Dragusin. Sull’obiettivo del Napoli, Pecchia ha dichiarato: “Dragusin vale 30 milioni? Il valore lo fa il mercato, io l’ho allenato qualche anno fa e posso dire che è un ragazzo di forza, in gamba, intelligente e sveglio. Alla fine, però, il mercato tira fuori dei numeri… E’ da Premier? Per me sì, può diventare un top player. Ha struttura e fisicità.”